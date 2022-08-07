На Украине резко подорожал газ для производств

Закупочные цены на газ для бизнеса на Украине выросли на 50%. Об этом со ссылкой на украинский портал "Страна" сообщает ТАСС.

Отмечается, что в начале июля газ для производителей стоил до 30 гривен за кубометр, в конце месяца – до 34 гривен, а в последнюю неделю прошлого месяца ценник взлетел до 45 гривен.

Также указывается, что поставки газа, законтрактованного по 45 гривен, начнутся в сентябре, поскольку большинство предприятий обычно заранее делают такие закупки, поэтому в августе они будут работать на топливе, оплаченном по цене 28,5 гривен за кубометр. При этом тем, кто не успел закупиться по июльским ценам, приходится переходить на дорогой газ уже сейчас.

В публикации говорится, что бизнес "от новых ценников просто в шоке". В стране прогнозируется очередная волна роста цен на продукции и новый виток инфляции. В частности, о возможном увеличении цен уже предупредили представители пищевой промышленности. В статье указывается, что при таких ценах на газ предприятиям придется выживать, но не все смогут это сделать.