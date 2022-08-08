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4 часа назад

Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"

ТАССиещё 1

Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", принимая во внимание решение властей РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Фото: ТАССТАСС

"Мы в курсе подписания соответствующего указа. В настоящее время мы изучаем его детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался. Вместе с тем в нашей политике сохранения прав и интересов в проекте не произошло никаких изменений", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций. Он запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных государств в российских компаниях.

Ограничение распространяется на доли, права и обязанности в нефтегазовом проекте "Сахалин-1". Оператор Exxon Neftegaz - "дочка" американской ExxonMobil - владеет в нем 30%, также в проекте участвуют "Роснефть" - 20%, японская Sodeco - 30%, индийская ONGC Videsh - 20%.

Японские власти ранее также неоднократно заявляли о том, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" на фоне учреждения ООО "Сахалинская энергия" в качестве его нового оператора.

Компании,Владимир Путин,Exxon Mobil,Роснефть,
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