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43 минуты назад

Карандаши Koh-i-Noor Hardtmuth подорожают из-за антироссийских санкций

News.ru

Чешский производитель карандашей для рисования Koh-i-Noor Hardtmuth заявил о подорожании своей продукции на 15–20% из-за антироссийских санкций. Владелец компании Властислав Бржиза пояснил, что из-за запрета на ввоз в Европу российской древесины предприятию приходится заказывать дерево из Китая. Предприниматель добавил, что это та же самая российская древесина, но её приходится привозить через океан, пишет портал Seznam Zpravy.

Карандаши компании Koh-i-Noor подорожают из-за антироссийских санкций
Фото: СоцсетиСоцсети

Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем её у Китая, который приобретает сырьё у России, и везём через океан, — поделился Бржиза.

Он при этом назвал фиксированные цены на энергоносители преимуществом, но не стал прогнозировать объёмы производства на следующий год. Чешский бизнесмен отметил, что пока не знает, как поведут себя покупатели из-за роста цен.

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Глава МИД Южной Кореи Пак Чин ранее заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене, что Сеул надеется на нормализацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что руководство страны рассчитывает на скорое окончание специальной операции России на Украине. Стороны также обсудили напряжённость в регионе из-за подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию.

Компании,Сергей Лавров,
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