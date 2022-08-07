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1 час назад

Coca-Cola в России задумали заменить белорусской газировкой

Lenta.ru

Продукцию Coca-Cola в России задумали заменить на белорусскую газировку «Бела-Кола». О готовности занять часть рынка сообщили в эфире белорусского телеканала СТВ.

В России нашли замену Coca-Cola
Фото: ТАССТАСС

Уже подписан меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций.

«Договоренность была достигнута между представителями большого бизнеса союзных государств», — говорится в сюжете.

Уточняется, что технологии производства напитка сохранены и белорусский аналог не должен уступать оригиналу.

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июне заявила о решении остановить производство на территории России. Также прекращается продажа напитков под брендами Coca-Cola.

В связи с отсутствием продукции крупные сети быстрого питания KFC и Burger King начали переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. В заведениях «Вкусно — и точка» пока не перестали продавать продукцию Coca-Cola — руководитель компании отмечал, что удалось сделать определенный запас продукции, однако рано или поздно он закончится.

Компании,Coca-Cola,
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