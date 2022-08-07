В России нашли замену Coca-Cola

В России в ближайшее время появятся не только отечественные аналоги Coca-Сola, но и белорусские. На российский рынок выйдет так называемая «Бела-Кола». Об этом пишет телеканал СТВ.

Отмечается, что бизнесмены России и Белоруссии на днях подписали соглашение о расширении контактов в сфере инноваций. В частности, достигнута договоренность о поставках белорусского напитка «Бела-кола».

По данным портала, специалисты заводов Белоруссии сохранили оригинальные технологии производства популярной газировки. Она по качеству нисколько не уступает западным образцам.