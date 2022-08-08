Невозможность запуска «Северного потока-2» объяснили

В ближайшее время газопровод «Северный поток-2» не запустят. Это станет нарушением Германией своих же санкций против Москвы из-за начала специальной военной операции России на Украине, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Самые первые санкции, которые были введены против России, — это остановка проекта "Северный поток-2". По сути, запуск "Северного потока-2" означает полное идеологическое и политическое поражение Запада в их санкционной борьбе. "Северный поток-2" — это просто олицетворение этой самой борьбы. Лучше замерзнем, но не сдадимся — это их позиция на текущий момент», — объяснил он.

Видео дня

Шансы на запуск «Северного потока-2»

«Северный поток-2» состоит из двух ниток и проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его строительство завершилось осенью 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в 9,5 миллиарда евро.

22 февраля Германия остановила процесс сертификации трубопровода в знак протеста против признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению Сергея Пикина, в той версии, в которой задумывался проект, он не может быть запущен.

«Может быть, когда-нибудь что-то из этого будет использоваться для каких-то целей. В будущем теоретическая, гипотетическая возможность его перезапуска в другом формате возможна. Но когда и в каком формате — это очень неопределенно», — считает аналитик.

Пересмотр решения

Нынешнее правительство Германии не станет отказываться от санкций против «Северного потока-2» ни при каких обстоятельствах, уверен Пикин.

«Как говорится, не в этой реальности, не в этой жизни. Чтобы это произошло, необходимо изменение отношений между Россией и Западом. Я не вижу никаких возможностей, чтобы это случилось. Если мы нафантазируем, это должна быть полная кардинальная смена власти, приход какого-то более прагматичного правительства. Такого на горизонте в Германии тоже нет сейчас», — заключил он.

8 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин исключает запуск «Северного потока-2» ради решения проблемы с поставками газа.

«Я говорю: да, оно (правительство ФРГ — прим. "Ленты.ру") исключает это», — заявил он.