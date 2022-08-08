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1 час назад

Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1»

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1», заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, комментируя указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте «Сахалин-1».

«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны. В настоящее время мы уточняем детали, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. Но для нашей страны, которая на 90% зависит от ближневосточной нефти, «Сахалин-1» является важным источником поставок за пределами Ближнего Востока. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии», – сказал министр на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что «(речь о том, что) компании «Сахалина-1» не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет».

Европа решила отнять газ у развивающихся стран

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.

Так, под запрет подпадают в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

Компании,Владимир Путин,
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