«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны. В настоящее время мы уточняем детали, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. Но для нашей страны, которая на 90% зависит от ближневосточной нефти, «Сахалин-1» является важным источником поставок за пределами Ближнего Востока. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии», – сказал министр на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».