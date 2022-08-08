«Уралсиб» установил комиссию за входящие SWIFT-переводы

Банк "Уралсиб" ввел комиссию для входящих валютных переводов из других банков в 5% от суммы. Ее минимальный порог составляет 25 евро или долларов, следует из тарифного плана кредитной организации.

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"Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте: из-за пределов сети ПАО "Банк "Уралсиб" 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии - 25 евро/долларов", - говорится в материалах банка.

При этом за перевод в китайских юанях, зачисления на валютные счета вкладов и возврат непрошедшего валютного перевода "Уралсиб" не будет взимать комиссию.