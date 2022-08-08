Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

"Уралсиб" установил комиссию за входящие SWIFT-переводы на уровне 5%

ТАСС

Банк "Уралсиб" ввел комиссию для входящих валютных переводов из других банков в 5% от суммы. Ее минимальный порог составляет 25 евро или долларов, следует из тарифного плана кредитной организации.

«Уралсиб» установил комиссию за входящие SWIFT-переводы
Фото: ТАССТАСС

"Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте: из-за пределов сети ПАО "Банк "Уралсиб" 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии - 25 евро/долларов", - говорится в материалах банка.

При этом за перевод в китайских юанях, зачисления на валютные счета вкладов и возврат непрошедшего валютного перевода "Уралсиб" не будет взимать комиссию.

Ранее банк не вводил тариф, в котором была предусмотрена минимальная комиссия за входящие SWIFT-переводы.

Компании,Уралсиб,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители