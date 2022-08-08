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2 часа назад

Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта

Лера Букина

Wildberries анонсировал запуск нового сервиса «Цифровой арбитраж», который позволит защитить правообладателей и покупателей от возможного контрафакта. Его внедрят до конца августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Онлайн-площадка завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж», который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей - от возможной контрафактной продукции. Запуск сервиса ожидается уже в конце августа 2022 года», - указано в сообщении.

Благодаря новому сервису правообладатели смогут напрямую взаимодействовать с другими продавцами. Так, им будет доступно создание официального обращения при возникновении предположений о нарушении их прав на интеллектуальную собственность и самостоятельное проведение проверки правоустанавливающих документов.

Товары будут скрыты с онлайн-витрины, если правоустанавливающие документы не будут предоставлены, а также в том случае, если они не окажутся достоверными. Также предусматривается полная приостановка сотрудничества с продавцом.

«За правообладателем остается право в судебном порядке взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде в качестве подтверждения обоснованности требований правообладателя», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлеру Wildberries удалось в I полугодии 2022 года увеличить оборот на 94% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Он оценивается в 628 млрд рублей.

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