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1 час назад

Российскому малому бизнесу дадут льготные кредиты

Секрет Фирмыиещё 5

Малые и средние предприятия (МСП), занятые в обрабатывающем производстве, переработке сельхозпродукции, логистике и гостиничном бизнесе, смогут получить кредиты на инвестиционные цели. Об этом объявили на совещании в правительстве. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ставки для среднего бизнеса составят 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Льготный период кредитования составит 5 лет.

Российскому малому бизнесу дадут льготные кредиты
Фото: ТАССТАСС

«В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет», — доложил министр экономического развития Максим Решетников.

Оператором программы выступит «Корпорация МСП». Там запустят специальный центр компетенций на цифровой платформе МСП.РФ — как рассказали в корпорации, это должно помочь бизнесменам в коммуникации с банками. Приоритетные отрасли для кредитования определяют сами регионы, уточнили там.

Решетников сообщил, что для новая льготная программа состоит из двух уже существовавших: субсидирования процентной ставки от Минэкономразвития и фондирования. До конца 2022 года на программу направят 50 млрд рублей.

Ранее «Секрет» писал, что крупнейшие российские интернет-компании — «Яндекс», VK и Ozon — получат льготные кредиты от правительства. Общая сумма — 130 млрд рублей. Деньги пойдут на рефинансирование долгов, которые образовались после приостановки торгов ценными бумагами, и выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций.

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