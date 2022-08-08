Российскому малому бизнесу дадут льготные кредиты

Малые и средние предприятия (МСП), занятые в обрабатывающем производстве, переработке сельхозпродукции, логистике и гостиничном бизнесе, смогут получить кредиты на инвестиционные цели. Об этом объявили на совещании в правительстве. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ставки для среднего бизнеса составят 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Льготный период кредитования составит 5 лет.

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«В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет», — доложил министр экономического развития Максим Решетников.

Оператором программы выступит «Корпорация МСП». Там запустят специальный центр компетенций на цифровой платформе МСП.РФ — как рассказали в корпорации, это должно помочь бизнесменам в коммуникации с банками. Приоритетные отрасли для кредитования определяют сами регионы, уточнили там.

Решетников сообщил, что для новая льготная программа состоит из двух уже существовавших: субсидирования процентной ставки от Минэкономразвития и фондирования. До конца 2022 года на программу направят 50 млрд рублей.