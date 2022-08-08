Путин разрешил банкам останавливать операции в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом говорится в соответствующем указе, передает ТАСС.

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Согласно указу, в том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

Еще одним указом президент наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Еще ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.