Владельцы ТЦ просят упростить въезд для бизнеса из дружественных стран

Владельцы российских торгцентров, которые рассчитывают привлечь ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки, попросили МИД России отменить визы для бизнесменов из этих стран. В ТЦ рассчитываю, что мера поможет им заполнить 3 млн м2 площадей, высвобождающихся после ухода западных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Предложение президента Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко отменить визовый режим для представителей бизнеса из дружественных стран, либо снизить для них стоимость оформления российских виз, направлено главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В письме уточняется, что в настоящее время в ТЦ свободно около 7,5 млн м2, а после ухода оставшихся западных компаний в ближайшие месяцы по всей стране опустеют еще 3 млн м2, что приведет к снижению доходов индустрии не менее чем на 15 22%. «Для владельцев объектов, еще не полностью восстановившихся от действия коронавирусных ограничений в 2020 2021 годах, это означает выход на предбанкротное состояние», — предупреждает Москаленко.

Основным препятствием в процессе привлечения новых брендов в РФ в РСТЦ назвали стоимость оформления виз. Кроме того, при визовой системе невозможны оперативные визиты в страну, а отмена или сокращение стоимости виз для бизнесменов из Азии, Африки и Латинской Америки обеспечит результативность международных деловых контактов, уверены в организации.

Эксперты полагают, что облегченный визовый режим вряд ли существенно повлияет на вывод новых брендов в торгцентры. В сложившейся ситуации гораздо важнее предоставление субсидий и увеличение льгот для локального бизнеса и импортеров, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.