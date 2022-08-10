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26 минут назад

IKEA возобновит работу российской фабрики

Lenta.ruиещё 9

IKEA возобновит работу своей фабрики мебели в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Это нужно для того, чтобы подготовить бизнес к продаже российской компании, пишет Telegram-канал Mash.

IKEA возобновит работу российской фабрики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 50 процентов персонала (500 из 1009 человек) подразделения «ИКЕА индастри Тихвин» уволились, им выплатили до восьми окладов. У оставшихся — изменится режим работы, выходить они будут неделя через неделю. Из-за этого получать сотрудник станут примерно 90 процентов от своей прежней зарплаты, отмечает Telegram-канал.

Пока на фабрике займутся проверкой оборудования и другими техническими вопросами. На очереди открытие предприятий в Вятке и Новгороде.

Глава города Тихвина Александр Лазаревич после объявления IKEA об уходе из России говорил, что считает ситуацию огромной проблемой. На предприятии было трудоустроено 1057 местных жителей. В июле появилась информация, что фабрика может перейти к новому владельцу — Hoff.

Шведская IKEA объявила о полном уходе из России 15 июня. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

Компании,Ikea,
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