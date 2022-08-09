Указ Путина заблокировал Enel выход из России

Сделка по продаже итальянской генерирующей компанией Enel 56,43% в "Энел Россия" "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" приостановлена на неопределенное время. Также заморожена сделка по продаже российских активов Fortum, сообщает во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Фото: Reuters Reuters

Приостановка выхода иностранных акционеров из российской электроэнергетики связана с указом президента РФ №520, который запрещает до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. В то же время указ позволяет закрыть подобные сделки, если получено специальное разрешение президента РФ, пишет газета.

Видео дня

Продажа российских активов финской Fortum - генкомпании "Фортум" (98,25%) была приостановлена властями еще в июле, сообщает "Коммерсантъ". На тот момент компания уже завершила прием заявок от таких потенциальных покупателей, как Газпромбанк, АФК "Система" и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Собеседник газеты рассказывает, что заявок на покупку активов поступило много, несмотря на сложное финансовое состояние "Фортума", проблемы с обслуживанием парогазовых установок в условиях санкций и неопределенность со строительством ВИЭ-генерации.

15 июня гендиректор компании итальянской группы Enel Франческо Стараче на конференции Reuters Events Global Energy Transition 2022 в Нью-Йорке заявлял, что ожидает заключения сделки по продаже активов компании на территории России. Он отмечал тогда, что компания близка к окончательному решению, через пару недель сделка будет завершена.