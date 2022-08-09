Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«Известия»: потребители в России предъявили иск к Nike

News.ru

Организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск компании Nike в России, пишут «Известия». По мнению истцов, объявив об уходе из страны, фирма перестала выполнять гарантийные обязательства перед клиентами, нарушив закон о защите прав потребителей. Эксперты полагают, что иностранные компании не будут выполнять решение российских судов, даже если признают вину бизнеса.

Потребители в России предъявили иск к Nike
Фото: ReutersReuters

В Черемушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike. Как отмечается в иске, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» несут юридические обязанности в соответствии законом о защите прав потребителей, включая обязанность заменить недоброкачественный товар новым в течение гарантийного срока товара.

Прекратив импортировать в Россию и реализовывать в России продукцию марки Nike и тем более ликвидируясь, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» тем самым поступают противоправно — нарушают возложенные на них законом обязанности, — говорится в документе.

Как пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, в организацию поступает множество жалоб от покупателей, недовольных качеством товаров Nike. Особенно часто граждане сталкиваются с заводским браком. Истец просит признать противоправными действия компании и понудить ее возобновить деятельность в России до истечения сроков гарантийных обязательств.

Владелец «Л’Этуаль» выкупил известную сеть магазинов косметики

Ранее организация подала иск против российского филиала корпорации Apple, попросив арестовать счета и имущество компании, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений. Сообщалось, что в случае удовлетворения иска ущерб компании может составить несколько сотен миллиардов рублей.

Компании,Олег Павлов,Apple,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители