Потребители в России предъявили иск к Nike

Организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск компании Nike в России, пишут «Известия». По мнению истцов, объявив об уходе из страны, фирма перестала выполнять гарантийные обязательства перед клиентами, нарушив закон о защите прав потребителей. Эксперты полагают, что иностранные компании не будут выполнять решение российских судов, даже если признают вину бизнеса.

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В Черемушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike. Как отмечается в иске, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» несут юридические обязанности в соответствии законом о защите прав потребителей, включая обязанность заменить недоброкачественный товар новым в течение гарантийного срока товара.

Прекратив импортировать в Россию и реализовывать в России продукцию марки Nike и тем более ликвидируясь, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» тем самым поступают противоправно — нарушают возложенные на них законом обязанности, — говорится в документе.

Как пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, в организацию поступает множество жалоб от покупателей, недовольных качеством товаров Nike. Особенно часто граждане сталкиваются с заводским браком. Истец просит признать противоправными действия компании и понудить ее возобновить деятельность в России до истечения сроков гарантийных обязательств.