Потребители в России предъявили иск к Nike

Объединение «Общественная потребительская инициатива» подало иск к американской компании Nike из-за нарушения прав потребителей. Об этом пишут «Известия».

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В частности, претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств. Как уточняется, жалоба адресована двум юридическим лицам, представляющим компанию в России. Первое заседание запланировано на 18 августа в Черемушкинском районном суде Москвы.

По словам истца, импортеры несут юридические обязанности, такие как замена недоброкачественного товара, устранение его недостатков или возврат средств в случае обращения потребителя. Эти обязательства продавец должен выполнять в течение гарантийного срока.

«Следуя санкциям, введенным США, корпорация Nike Inc. приняла решение прекратить свою деятельность в России. В том числе прекратить импорт и продажи товаров, а вместе с тем ликвидировать подконтрольные ей российские юрлица. ООО «Найк» и ООО "Найк Ритэйл" несут установленные законом "О защите прав потребителей" юридические обязанности», — говорится в иске.

В своих требованиях истец просит признать противоправными действия юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств.