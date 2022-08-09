Крупнейший в ФРГ крематорий начал работать круглосуточно ради экономии газа

Крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) начал работать круглосуточно с целью экономии газа. Об этом сообщает во вторник газета «Бильд».

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Отмечается, что печи для кремации перестали отключать. Это позволяет не тратить топливо на повторный нагрев.

«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — подчеркнул управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.

Обычный режим предполагает нагрев камней при помощи газа до температуры в 800 градусов Цельсия. С начала августа печи горят без перерыва. Камни снабжаются энергией

от самого процесса сжигания.

Отмечается, что круглосуточный режим работы действует и в выходные.