В России начали искать способ оплатить транзит нефти через Украину

Российская компания «Транснефть» начала искать альтернативные способы оплаты транзита нефти через Украину после остановки прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщило само предприятие .

Проблемы возникли из-за того, что платеж от 22 июля за прокачку в августе был возвращен на счет компании в Газпромбанке — в силу регламента Евросоюза, который запрещает банкам самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции без разрешения от госорганов. Ситуация усугубляется и тем, что единой позиции у европейских регуляторов в отношении алгоритма действий для кредитных учреждений пока нет, пояснили в «Транснефти».