В России начали искать способ оплатить транзит нефти через Украину

Российская компания «Транснефть» начала искать альтернативные способы оплаты транзита нефти через Украину после остановки прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщило само предприятие.
Проблемы возникли из-за того, что платеж от 22 июля за прокачку в августе был возвращен на счет компании в Газпромбанке — в силу регламента Евросоюза, который запрещает банкам самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции без разрешения от госорганов. Ситуация усугубляется и тем, что единой позиции у европейских регуляторов в отношении алгоритма действий для кредитных учреждений пока нет, пояснили в «Транснефти».
«Для решения вопроса ПАО "Транснефть" направило обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО "Укртранснафта", прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками», — говорится в публикации.
Об остановке прокачки нефти в Венгрию, Чехию и Словакию стало известно ранее 9 августа. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается, сказал пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он пояснил, что украинская компания работает на условиях стопроцентной предоплаты.