Названы условия для возобновления переговоров между Болгарией и «Газпромом»

«Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству. Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», – заявил министр.