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57 минут назад

Названы условия для возобновления переговоров между Болгарией и «Газпромом»

Елена Прошина

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал необходимые условия для возобновления переговоров с российской газовой компанией «Газпром». Об этом сообщает ТАСС.

Названы условия для возобновления переговоров между Болгарией и «Газпромом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству. Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», – заявил министр.

Христов также добавил, что покупка российского газа не означает выхода Болгарии из Евросоюза. Кроме того, министр заметил, что из-за газового кризиса Европа «чувствует себя неуверенно».

«Европа из-за кризиса не выглядит беспомощной, но находится в явном затруднении. То, что цены растут, говорит о нехватке газа, о затруднениях с его поставками. Не думаю, что нас ожидает некий катаклизм, но сложный период еще предстоит преодолеть», – добавил Росен Христов.

Напомним, что ранее председатель совета директоров Болгарской газовой компании «Булгаргаз» заявил, что с «Газпромом» уже ведутся переговоры о возобновлении поставок газа.

Компании,Газпром,ЕС,
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