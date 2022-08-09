Названы условия для возобновления переговоров между Болгарией и «Газпромом»

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал необходимые условия для возобновления переговоров с российской газовой компанией «Газпром». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству. Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», – заявил министр.
Христов также добавил, что покупка российского газа не означает выхода Болгарии из Евросоюза. Кроме того, министр заметил, что из-за газового кризиса Европа «чувствует себя неуверенно».
«Европа из-за кризиса не выглядит беспомощной, но находится в явном затруднении. То, что цены растут, говорит о нехватке газа, о затруднениях с его поставками. Не думаю, что нас ожидает некий катаклизм, но сложный период еще предстоит преодолеть», – добавил Росен Христов.
Напомним, что ранее председатель совета директоров Болгарской газовой компании «Булгаргаз» заявил, что с «Газпромом» уже ведутся переговоры о возобновлении поставок газа.