Разработчиков военного софта предложили освободить от НДС

Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс. Ведомство захотело освободить разработчиков программ военного и двойного назначения от уплаты НДС. Сейчас льгота распространяется на разработчиков программного обеспечения (ПО) из реестра Минфина. В него нельзя вносить сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, поэтому льготы не распространяются на военных разработчиков.

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Минфин предложил ввести льготу по НДС в отношении передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включённых в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, а также передачи прав на использование таких программ и баз данных.

Поправки внесут в правительство в октябре, а в Госдуму — в феврале 2023 года. По информации «Ведомостей», законопроект касается передачи исключительных прав и Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые не подпадали под действие правил налогового манёвра и не соответствовали требованиям, необходимым для получения льгот.

Как писал ранее «Секрет», «Ростех» предложил расширить льготы для IT-специалистов. Компания передала Минцифры идею компенсировать айтишникам до половины затрат на аренду жилья. Также госкорпорация предложила установить IT-сотрудникам минимальную зарплату, гарантированную государством. Предоставлять льготы нужно не только разработчикам, но и всем специалистам отрасли, добавили в компании.