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2 часа назад

В Сбербанке высказались о кредитовании в иностранной валюте

Lenta.ru

Сбербанк всегда консервативно оценивал риски кредитования в иностранной валюте. Об этом заявил зампред правления банка Анатолий Попов, пишут «Ведомости».

В Сбербанке высказались о кредитовании в иностранной валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, общее правило состоит в том, чтобы предоставлять кредиты в иностранной валюте только тем компаниям, которые имеют достаточный объем экспортной выручки и тем самым меньше подвержены валютному риску.

Ранее Центробанк пояснил детали указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским банкам, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В Банке России рассказали, что закон касается только тех организаций, которые попали под санкции после вступления распоряжения в силу — 8 августа.

Указ, о котором идет речь, Путин подписал 8 августа. Согласно нему, совет директоров Центробанка сможет определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Кроме того, ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.

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