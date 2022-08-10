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12 минут назад

Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»

Lenta.ru

Немецкий энергетический гигант E.ON списал сотни миллионов евро в связи с переоценкой своей доли в операторе газопровода «Северный поток», следует из отчетности компании за первое полугодие.

Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»
Фото: ReutersReuters

«В условиях возросшей неопределенности оценка инвестиций по состоянию на 30 июня 2022 года снижена примерно на 700 миллионов евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

E.ON — одна из крупнейших энергетических компаний Европы, в проекте ей принадлежит доля в 15,5 процента.

Предприятие в своей отчетности также указало на негативные экономические последствия военных действий, особенно отметив влияние на энергетический сектор. Возросшие цены на энергоносители сказываются на бизнесе компании, отметили в E.ON.

В документе напоминается также, что прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности.

«Неясно, сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе», — отмечается в отчетности.

Сама российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.

«Северный поток» — основной маршрут для поставок российского газа в Европу. В прошлом году на него пришлось более трети поставок, а пиковая мощность составляла примерно 167 миллионов кубометров в день.

Компании,Газпром,ЕС,
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