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45 минут назад

Российские ретейлеры опровергли данные о повышении цен на смартфоны к осени

ТАСС

Повышения цен на смартфоны к осени не планируется, в частности, стоимость некоторых моделей смартфонов снижается из-за стабилизации курса рубля, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона". Это же подтвердили другие ретейлеры.

Ретейлеры прокомментировали прогноз о подорожании смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее эксперты ценового агрегатора Price.ru предупредили о возможном повышении цен на смартфоны к сентябрю, так как осень является традиционным временем покупки новой техники. По данным экспертов, цены могут повыситься на 10-15% в рамках сезонного спроса, если не произойдет дополнительных событий, которые повлияют на мировые рынки.

"Сейчас мы не можем согласиться с таким прогнозом. Так, например, на некоторые модели смартфонов мы видим обратный тренд - их стоимость снижается из-за стабилизации курса рубля", - заявили в пресс-службе "Мегафона".

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" отметили постепенный рост интереса россиян к смартфонам, однако цены на большинство моделей сохранились на уровне начала 2022 года.

"Во II квартале 2022 года мы наблюдали снижение средней цены на российском рынке смартфонов, что было обусловлено в том числе ростом популярности более доступных китайских моделей. Осенью традиционно некоторые бренды выводят новинки, что "драйвит" интерес к флагманским моделям. С другой стороны, на линейки прошлых лет цены могут снижаться", - рассказали в компании.

По данным "Ситилинка", снижение цен на рынке бытовой техники и электроники наблюдается во всех категориях. "Больше всего цены снизились на потребительскую электронику - аудио-, видео-, фототехника и другие товары, а также на телеком-товары. На изменение цен влияют курсы валют и стоимость товара от поставщиков. Снижение цен по сравнению с началом года достигает 30%", - подчеркнули в "Ситилинке".

Компании,Мегафон,
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