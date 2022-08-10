«В рамках одной платежной системы, например «Мир», думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило «Honor all cards rule». Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС» (организация запрещена в России), — заявил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.