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1 час назад

В Турции начали принимать карты подсанкционных банков

Лера Букина

Турецкие банки приступили к приему карт «Мир», выпущенных подсанкционными кредитными организациями. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что два турецких банка из пяти, подписавших соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты, не обращая внимания на SDN-статус банка-эмитента.

В числе таких банков ВТБ. Существует риск попадания под вторичные санкции турецких банков, которые согласились на прием таких карт.

«В рамках одной платежной системы, например «Мир», думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило «Honor all cards rule». Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС» (организация запрещена в России), — заявил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

На территории Турции всего пять банков осуществляют прием карт «Мир», в их числе Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

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Ранее замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в стране скоро внедрят российскую платежную систему «Мир». По его словам, договоренности уже были достигнуты.

Компании,Мехди Сафари,Дмитрий Вишняков,Банк ВТБ,
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