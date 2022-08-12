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1 час назад

Киев подтвердил получение платежа от «Транснефти» за транзит

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Киев подтвердил получение платежа от «Транснефти» за транзит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинская сторона подтвердила получение платежа», – передает его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар сообщил, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок нефти, пересмотрел решение и принял документы к оплате. В Чехии ожидают возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в ближайшие дни.

Напомним, «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как платеж российской стороны за транзит был отклонен из-за санкций ЕС. Венгрия предложила оплатить транзит российской нефти, Россия и Украина предложение Будапешта приняли. Сообщалось, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится в ближайшие дни или даже часы.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал, что перекрытие «Дружбы» является местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций.

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