Банк "Тинькофф" выкупил заблокированные активы клиентов на 550 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании. Это позволило высвободить из-под блокировки средства свыше 450 тыс. инвесторов и возобновить торговлю биржевым фондом TUSD.

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"Тинькофф" направил свыше 500 млн рублей на выкуп заблокированных бумаг в биржевом фонде "Тинькофф вечный портфель USD". Активы будут разблокированы для 450 тыс. клиентов", - пояснили там.

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Зарубежные ценные бумаги были заморожены в Национальном расчетном депозитарии (НРД) вследствие политики зарубежных депозитариев. В марте 2022 года европейские расчетно-клиринговые организации Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД. В связи с этим в российском депозитарии оказались заморожены активы российских инвесторов. В составе фонда "Тинькофф вечный портфель USD" таких бумаг оказалось порядка 12% от стоимости чистых активов фонда на сумму более 500 млн рублей.

Сделка позволила возобновить торги фондом "Тинькофф вечный портфель USD" на Мосбирже, открыв тем самым доступ инвесторов к их замороженным средствам. Выкуп активов был произведен на организованных торгах в соответствии с нормативными актами. Активы выкуплены из фонда по рыночным ценам на дату сделки, что исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда. На полученные взамен денежные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации. Купленные бумаги хранятся непосредственно в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что минимизирует риски блокировки.

Перезапуск торгов фондом "Тинькофф вечный портфель USD" также позволил восстановить работу "Инвесткопилки" в долларах. Теперь этот инструмент пассивного накопления вновь доступен для клиентов "Тинькофф" в трех валютах: рублях, евро и долларах. На текущий момент долларовая "Инвесткопилка" есть примерно у 200 тыс. инвесторов, общий объем инвестированных средств превышает 2 млрд рублей.