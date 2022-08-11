Reuters: Coca-Cola терпит убытки после ухода из России

«Производитель безалкогольных напитков, который когда-то считал Россию одним из своих крупнейших рынков, также рассчитывает выдержать финансовые расходы в размере около 82 миллионов евро во втором полугодии, поскольку он истощил все свои запасы и больше не будет производить или продавать Coca-Cola (KO. N) или других брендов компании Coca-Cola в России», — утверждает новостное агентство.