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1 час назад

Reuters: Coca-Cola терпит убытки после ухода из РФ

Ura.Ru

Компания Coca-Cola HBC AG заявила, что потеряла 190 миллионов евро в первом полугодии после ухода с российского рынка из-за санкций. Слова компании приводит международное новостное агентство Reuters.

Reuters: Coca-Cola терпит убытки после ухода из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Coca-Cola HBC AG (CCH.L) заявила в четверг, что понесла единовременный удар в размере 190 миллионов евро (195,36 миллиона долларов) в первом полугодии. Это связано с прекращением продажи напитков Coca-Cola в России», — пишет Reuters.

Также сообщается, что на этом потери Coca-Cola из-за ухода из России не закончатся.

«Производитель безалкогольных напитков, который когда-то считал Россию одним из своих крупнейших рынков, также рассчитывает выдержать финансовые расходы в размере около 82 миллионов евро во втором полугодии, поскольку он истощил все свои запасы и больше не будет производить или продавать Coca-Cola (KO. N) или других брендов компании Coca-Cola в России», — утверждает новостное агентство.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России после начала спецоперации на Украине. Дистрибьюторы компании заявляли, что напитки больше не будут производиться и продаваться в РФ. Кроме того, по информации Минсельхоза РФ, возможность ввоза напитков с помощью параллельного импорта также не рассматривается.

Компании,Минсельхоз России,Coca-Cola,
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