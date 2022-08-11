Молдавия решила провести независимый аудит долга перед «Газпромом»

Власти Молдавии заключили договор о проведении независимого аудита долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Об этом заявил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну.

Фото: Reuters Reuters

«Агентство публичной собственности подписало договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и [компанией] "Факторинг-финанс" с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», - подчеркнул он.

Спыну также отметил, что завершение аудита ожидается до 30 января 2023 года. Погашение задолженности за топливо и своевременные платежи – одни из ключевых условий, на которых «Газпром» дал соглашение в прошлом году пролонгировать договор на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет.

Власти Молдавии, в свою очередь, должны были привлечь зарубежного аудитора до 1 мая текущего года, но сделать это не получилось. Весной 2022 года газораспределительная компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой дать больше времени для того, чтобы урегулировать вопрос погашения задолженности за газ.