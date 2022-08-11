Российский бренд займет торговые площади Mothercare

Управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat российская компания "Крокид" займет некоторые магазины британской сети Mothercare после их закрытия, сообщила газета "Коммерсант".

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Российский производитель и продавец одежды намерен открыть на площадях Mothercare не менее десяти магазинов под вывеской Crockid, рассказал изданию представитель отечественной компании. По его словам, договоренности заключены по двум объектам, по остальным пока продолжаются переговоры.

Магазины детских товаров Mothercare в России развивала по франшизе кувейтская Alshaya Group через "Монэкс трейдинг". В конце июля газета "Ведомости" сообщила, что Alshaya Group выставила на продажу российский бизнес Mothercare, а также рассматривает возможность распродажи товарных запасов и окончательное закрытие всей сети. Всего в сеть Mothercare в РФ входит 57 магазинов.

ГК "Крокид" управляет магазинами детских брендов Crockid и Cubby, а также маркой женской одежды Very Neat. Всего группа объединяет почти 170 торговых точек в стране. ООО "Крокид" на паритетных началах владеют Наталья Асташова и Владислав Музыка. В 2021 году выручка компании была 2,9 миллиарда рублей, чистая прибыль - 480 миллионов рублей.