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24 минуты назад

Авет Миракян вышел из состава совета директоров «М.Видео»

Елена Прошина

Вслед за уходом с должности генерального директора инвестиционного холдинга SFI Авет Миракян покинул состав совета директоров «М.Видео». Соответствующая информация появилась в материалах, разосланных эмитентом своим акционерам к проведению внеочередного общего собрания акционеров, где Миракяна нет в списке потенциальных кандидатов.

Авет Миракян вышел из состава совета директоров «М.Видео»
Фото: ReutersReuters

Напомним, 15 июля были прекращены полномочия Авета Миракяна в качестве гендиректора инвестиционного холдинга SFI, в сообщении компании отмечалось, что он принял решение покинуть компанию. Он ушел «вместе с частью команды для развития собственных инвестиционных проектов вне периметра холдинга», – говорилось в пресс-релизе.

Генеральным директором холдинга стал Игорь Сидоров, ранее руководивший рядом компаний в сфере инвестиций и управления недвижимостью и занимавшийся предпринимательской деятельностью в России и за рубежом.

Внеочередное собрание акционеров «М.Видео», на котором предполагается избрать новый состав совета директоров компании, пройдет 31 августа 2022 года.

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестхолдинг SFI) – публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг. «М.Видео» – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. ПАО «ЭсЭфАй» владеет 10,4% акций «М.Видео».

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