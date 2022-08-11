Владелец крупного банка задумался об уходе из России

Венгерский OTP Bank, в России владеющий крупным «ОТП Банком» из топ-50, задумался над уходом из страны, следует из его отчетности за первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованной на сайте.

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«В России менеджмент рассматривает все потенциальные варианты, которые не окажут значительного негативного влияния на стоимость актива для акционеров и могут положительно сказаться на их восприятии, в том числе потенциальную продажу российского бизнеса по приемлемой цене», — заявляется в документе.

Возможность ухода из страны венгерское кредитное учреждение уже упоминало как крайнюю меру в марте. Тогда же банк объявил, что полностью подчиняет свою деятельность международным санкционным нормам в отношении России.