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35 минут назад

Владелец крупного российского банка задумался об уходе из страны

Lenta.ruиещё 2

Венгерский OTP Bank, в России владеющий крупным «ОТП Банком» из топ-50, задумался над уходом из страны, следует из его отчетности за первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованной на сайте.

Владелец крупного банка задумался об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России менеджмент рассматривает все потенциальные варианты, которые не окажут значительного негативного влияния на стоимость актива для акционеров и могут положительно сказаться на их восприятии, в том числе потенциальную продажу российского бизнеса по приемлемой цене», — заявляется в документе.

Возможность ухода из страны венгерское кредитное учреждение уже упоминало как крайнюю меру в марте. Тогда же банк объявил, что полностью подчиняет свою деятельность международным санкционным нормам в отношении России.

Raiffeisen Bank ответил на слухи об уходе из России

На практике возможности для иностранных банков избавиться от российских активов могут быть ограничены. 5 августа президент Владимир Путин подписал указ, который вводит запрет на сделки с акциями банков в России из конкретного перечня, который должен быть определен в ближайшие дни.

Компании,Владимир Путин,ОТП Банк,
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