Шольц обратился к России с призывом по турбине для «Севпотока»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к России с призывом забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и заняться импортированием газа. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в Берлине в четверг, передает ТАСС.

«Забирайте же ее. Она здесь», - сказал Шольц в четверг на пресс-конференции в Берлине.

Ранее российское посольство в Германии опубликовало официальный комментарий по экспорту газа из РФ в ФРГ. В данном документе говорится, что европейский энергетический кризис возник не сейчас, а гораздо раньше – в 2021 году. Ситуация усугубилась из-за образования в странах Азии повышенного спроса на газ. Тогда же Европа приняла решение перейти к закупкам газа на спотовом рынке. Так, после этого стоимость газа возросла.