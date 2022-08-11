Когда закрытие распродажи IKEA, и где купить товары после ее окончания

Закрытие распродажи IKEA назначено на 15 августа. В этот день в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров, которая началась в июле. Это касается как покупателей — частных лиц, так и корпоративных клиентов компании, сообщается на сайте IKEA.

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В компании заверили, что все заказы, сделанные до конца распродажи, будут выполнены. Товары выдадут или доставят клиентам в течение августа и сентября. Это будет сделано в согласованное при заказе время.

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Магазины ИКЕА в российских городах останутся закрытыми. Они будут работать только на выдачу заказов, а также на возврат и обмен товаров.

В компании отметили, что доставка и самовывоз возможны в тех городах, где имеются магазины ИКЕА — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе и Самаре, а также в радиусе 50 километров от них. Помимо этого, товары ИКЕА доставляются в такие города, как Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Ульяновск и Челябинск.

Онлайн-распродажа IKEA стартовала 5 июля. Желающих напоследок приобрести продукцию европейского бренда оказалось так много, что на сайте произошел сбой, и он временно перестал работать. На следующий день IKEA ограничила сумму покупки, установив лимит в миллион рублей, а также количество товаров в одном заказе (70) и их общий вес (1 тонна). Помимо этого на сайте была создана онлайн-очередь для покупателей, напоминает РБК.

РИА Новости

Сеть IKEA, торгующая мебелью и товарами для дома, приостановила деятельность в России в марте. Магазины бренда, расположенные в разных городах страны, были закрыты. В июне компания сообщила, что сокращает свое присутствие в РФ. Часть сотрудников будут уволены, а для заводов IKEA в Московской, Ленинградской, Новгородской и Кировской областях будут искать других собственников.

Однако, несмотря на приостановку деятельности IKEA, россияне смогут и дальше покупать товары, которые производились для нее местными предприятиями, или их аналоги, пишет Газета.Ru. Такую продукцию можно приобрести на маркетплейсах ("Яндекс.Маркете", Wildberries и Ozon) или на сайтах российских партнеров европейского бренда, которые занимались изготовлением товаров по его заказам. К примеру, мебель под маркой Billy для IKEA производила компания WallyTally, а постельное белье шила фирма "Шуйские ситцы".