Россиянин отсудил у «Тинькофф» 1,3 млн рублей

В феврале и марте клиенты банка сумели выгодно для себя обменять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Позже выяснилось, что из-за ошибки сотрудников банка 265 клиентов «Тинькофф» смогли таким образом заработать, а ущерб для организации составил 7 млн долларов. После этого банк решил списать эти деньги со счетов клиентов.