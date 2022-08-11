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1 час назад

Пермяк отсудил у «Тинькофф» 1,3 млн рублей

Ura.Ruиещё 1

В Перми суд удовлетворил иск местного клиента банка «Тинькофф» о возврате 1,3 млн рублей. Эти деньги кредитное учреждение ранее списало со счета пермяка, посчитав неосновательным обогащением, пишет РБК-Пермь.

Россиянин отсудил у «Тинькофф» 1,3 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дзержинский районный суд города Перми полностью удовлетворил иск пермского клиента банка „Тинькофф“, у которого списали 1,3 млн рублей», — пишет агентство со ссылкой на представителя истца.

Решение пока не вступило в законную силу.

«Тинькофф» забрал деньги у фрилансеров, путешественников и блогеров

В феврале и марте клиенты банка сумели выгодно для себя обменять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Позже выяснилось, что из-за ошибки сотрудников банка 265 клиентов «Тинькофф» смогли таким образом заработать, а ущерб для организации составил 7 млн долларов. После этого банк решил списать эти деньги со счетов клиентов.

Компании,Личный счет,Тинькофф банк,
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