McDonald’s вернется на Украину

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в ближайшие месяцы возобновит работу на территории Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо компании сотрудникам.

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По данным агентства, McDonald’s в ближайшие несколько месяцев начнет работать с поставщиками с целью организовать доставку продуктов в рестораны, подготовить сами точки и вернуть сотрудников. Компания планирует постепенно открывать кафе в Киеве и западной Украине. Однако пока не уточняется, сколько из 109 имеющихся в стране ресторанов начнут работать, какие из них это будут, а также когда именно они возобновят свою деятельность.

При этом в McDonald’s отметили, что уже общались со своими сотрудниками насчет открытия точек на Украине и те «выразили сильное желание вернуться к работе».

Стоит добавить, что накануне возвращение кафе также анонсировал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. У себя в социальной сети он сообщал, что первый ресторан откроется в Киеве, а затем их работу наладят на западе Украины. Говоря о сроках, Кулеба подчеркивал, что это «займет какое-то время».