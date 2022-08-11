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53 минуты назад

McDonald’s вернется на Украину

Елена Прошина

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в ближайшие месяцы возобновит работу на территории Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо компании сотрудникам.

McDonald’s вернется на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, McDonald’s в ближайшие несколько месяцев начнет работать с поставщиками с целью организовать доставку продуктов в рестораны, подготовить сами точки и вернуть сотрудников. Компания планирует постепенно открывать кафе в Киеве и западной Украине. Однако пока не уточняется, сколько из 109 имеющихся в стране ресторанов начнут работать, какие из них это будут, а также когда именно они возобновят свою деятельность.

При этом в McDonald’s отметили, что уже общались со своими сотрудниками насчет открытия точек на Украине и те «выразили сильное желание вернуться к работе».

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Стоит добавить, что накануне возвращение кафе также анонсировал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. У себя в социальной сети он сообщал, что первый ресторан откроется в Киеве, а затем их работу наладят на западе Украины. Говоря о сроках, Кулеба подчеркивал, что это «займет какое-то время».

Напомним, что McDonald’s приостановил работу своих ресторанов на Украине в марте на фоне спецоперации России.

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