Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

На Украине арестовали сжиженный газ у компании "Укрнафта"

Елена Прошина

Суд на Украине арестовал остатки нереализованного «Укрнафтой» сжиженного газа, компанию уличили в противоправной реализации топлива в апреле-мае 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Госбюро расследований страны.

На Украине арестовали сжиженный газ у компании "Укрнафта"
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что суд передал остатки сжиженного газа Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Решение приняли на основе материалов уголовного производства ГБР, касающихся противоправной реализации топлива компанией в течение апреля-мая 2022 года.

«Сотрудники Госбюро расследований Украины в июне установили, что во время военного положения в апреле текущего года «Укрнафта» подала заявку на проведение торгов по продаже сжиженного газа. Аукционный комитет на заседании согласовал биржу, предложенную компанией и не имеющую лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках. Результаты торгов имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной», — отмечается в тексте.

Сумму ущерба в ГБР оценивают в около 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов). Досудебное расследование уголовного дела об использовании служебного положения с целью получения неправомерной выгоды в отношении «Укрнафта» на данный момент все еще продолжается, подчеркнули в Госбюро.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители