На Украине арестовали сжиженный газ у компании "Укрнафта"

Суд на Украине арестовал остатки нереализованного «Укрнафтой» сжиженного газа, компанию уличили в противоправной реализации топлива в апреле-мае 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Госбюро расследований страны.
Отмечается, что суд передал остатки сжиженного газа Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Решение приняли на основе материалов уголовного производства ГБР, касающихся противоправной реализации топлива компанией в течение апреля-мая 2022 года.
«Сотрудники Госбюро расследований Украины в июне установили, что во время военного положения в апреле текущего года «Укрнафта» подала заявку на проведение торгов по продаже сжиженного газа. Аукционный комитет на заседании согласовал биржу, предложенную компанией и не имеющую лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках. Результаты торгов имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной», — отмечается в тексте.
Сумму ущерба в ГБР оценивают в около 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов). Досудебное расследование уголовного дела об использовании служебного положения с целью получения неправомерной выгоды в отношении «Укрнафта» на данный момент все еще продолжается, подчеркнули в Госбюро.