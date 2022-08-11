На Украине арестовали сжиженный газ у компании "Укрнафта"

«Сотрудники Госбюро расследований Украины в июне установили, что во время военного положения в апреле текущего года «Укрнафта» подала заявку на проведение торгов по продаже сжиженного газа. Аукционный комитет на заседании согласовал биржу, предложенную компанией и не имеющую лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках. Результаты торгов имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной», — отмечается в тексте.