Крупнейший производитель кофе вышел из российского бизнеса

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса. Перешедшая к местному топ-менеджменту компания продолжит поставки брендов Tchibo и Davidoff только до конца года, а затем будет вынуждена разработать новую марку, сообщает «Коммерсант».

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Компания выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок. Более 70% бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства. Теперь новым собственником бизнеса в России стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского.

Эксперты полагают, что бизнес Tchibo в России «угасал последние несколько лет» в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, поэтому уход брендов компании рынок не заметит. Вывести новый бренд на конкурентный рынок без существенных инвестиций почти невозможно. Кроме того, ситуация с кофейным зерном остается непростой и новому бренду, скорее всего, придется заново искать импортеров.

По данным NielsenIQ, за первую половину 2022 года продажи растворимого кофе сократились на 2%, молотого — на 3,4%, а спрос на кофе в зернах вырос на 8,2% в натуральном выражении год к году. В деньгах продажи в сегментах выросли на 17,9 37,3%. Бренд Tchibo занимает около 2,6% российского рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% в деньгах.