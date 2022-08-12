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3 часа назад

"Ъ": основатель авиагруппы "Волга-Днепр" Исайкин покинет состав ее акционеров

Газета.Ruиещё 7

Основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр» Алексей Исайкин объявил о выходе из состава акционеров компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке, а также представителя группы.

Основатель авиагруппы «Волга-Днепр» покинет состав ее акционеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующее решение было принято с целью обойти введенные в отношении бизнесмена санкции Великобритании. Ожидается, что таким путем удастся избежать блокировок счетов и продолжить работу с заказчиками, банками и юристами в Европе. Исайкин передаст управление компанией менеджменту.

По словам источника издания, Исайкин отказывается от капитала всех иностранных активов, которые ему принадлежат: Alpine Prosperity Foundation (Лихтенштейн), Gloria 7 S.a r.l. (Люксембург), Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды), CargoLogic Germany и CargoLogicAir (Великобритания).

16 июня Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских официальных лиц и бизнесменов. Алексей Исайкин в том числе оказался в этом списке. Помимо него ограничения были введены против патриарха Кирилла и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Компании,Алексей Исайкин,Волга-Днепр,
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