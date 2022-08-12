Подсчитана прибыль IKEA от распродажи в России

IKEA за время распродажи в России могла заработать около 50 миллиардов рублей, считает руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. Подсчетами на основе среднего годового темпа выручки компании она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

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В прошлом году IKEA заработала в России 157,2 миллиарда рублей, заявила Добровольская. Это порядка 6,2 процента от глобальной выручки IKEA, подсчитала экономист.

«Средний годовой тем роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — предположила Добровольская.

Ранее стало известно, что IKEA возобновит работу своей фабрики мебели в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Это нужно для того, чтобы подготовить бизнес к продаже российской компании, пишет Telegram-канал Mash.

Около 50 процентов персонала (500 из 1009 человек) подразделения «ИКЕА индастри Тихвин» уволились, им выплатили до восьми окладов. У оставшихся — изменится режим работы, выходить они будут неделя через неделю. Из-за этого получать сотрудник станут примерно 90 процентов от своей прежней зарплаты, отмечает Telegram-канал.