Tchibo вышла из российского бизнеса

Немецкий производитель кофе в июле перестал владеть дочерней структурой «Чибо СНГ».
Эта компания до конца года сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, после чего ей предстоит продавать продукт под новым наименованием. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В интервью изданию гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что бизнес иностранной компании в нашей стране «последние несколько лет угасал по естественным причинам». По его словам, Tchibo не вкладывала деньги в рекламу, поэтому её уход рынок не особо заметит.
Немецкий холдинг называет себя четвёртым по величине производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком напитка в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии.