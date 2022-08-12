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2 часа назад

Компания Tchibo вышла из российского бизнеса

Говорит Москваиещё 1

Немецкий производитель кофе в июле перестал владеть дочерней структурой «Чибо СНГ».

Tchibo вышла из российского бизнеса
Фото: ReutersReuters

Эта компания до конца года сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, после чего ей предстоит продавать продукт под новым наименованием. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В интервью изданию гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что бизнес иностранной компании в нашей стране «последние несколько лет угасал по естественным причинам». По его словам, Tchibo не вкладывала деньги в рекламу, поэтому её уход рынок не особо заметит.

Немецкий холдинг называет себя четвёртым по величине производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком напитка в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии.

Компании,Рамаз Чантурия,
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