ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-банка»

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк» (Москва). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦБ.

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Сообщается, что данный банк - участник системы страхования вкладов. Согласно информации регулятора, кредитной организацией нарушались федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Кроме того, Центробанк указывает на несоблюдение нормативных актов регулятора – меры к банку принимались неоднократно за последний год.

Среди других причин отзывы лицензии - нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подчеркивает Банк России.

По величине активов «Кросна-банк» занимал 290-е место в банковской системе России.

В феврале текущего года Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» («ККБ»).