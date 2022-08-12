Посол Украины потребовала от США ввести санкции против всех частных банков РФ

Санкционная кампания против РФ со стороны западных стран началась после спецоперации на Украине. В частности, Запад начал блокировать российские валютные счета. В общей сложности было заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. Ограничения предполагают и отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.