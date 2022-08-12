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20 минут назад

Посол Украины потребовала от США ввести санкции против всех частных банков РФ

Лера Букина

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о передаче минфину США запроса с просьбой включить в американские санкционные списки все частные российские банки, передает Bloomberg.

Посол Украины потребовала от США ввести санкции против всех частных банков РФ
Фото: ReutersReuters

«Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», - заявила Маркарова.

Власти Украины считают, что США следует добавлять пару банков в неделю в свой санкционный список, указала посол Украины в США.

Санкционная кампания против РФ со стороны западных стран началась после спецоперации на Украине. В частности, Запад начал блокировать российские валютные счета. В общей сложности было заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. Ограничения предполагают и отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.

Накануне сообщалось, что венгерский OTP Bank допустил продажу своей российской «дочки» («ОТП Банка»). Международные банки стали задумываться об уходе из России в связи с ужесточением санкционной кампании Запада против РФ.

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