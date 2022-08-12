Подсчитана прибыль IKEA от распродажи в России

Распродажа, устроенная компанией IKEA, могла принести ей около 50 миллиардов рублей. Об этом заявила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, в 2021 году доход IKEA в России составил 157,2 миллиарда рублей (это около 6,2% от глобальной выручки IKEA).

«Средний годовой тем роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — отметила Добровольская.

Ранее сообщалось о возобновлении работы фабрики мебели IKEA в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Отмечалось, что это позволит подготовить бизнес к продаже российской компании.