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17 минут назад

Раскрыта прибыль IKEA от распродажи в России

Лера Букина

Распродажа, устроенная компанией IKEA, могла принести ей около 50 миллиардов рублей. Об этом заявила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская в беседе с «Лентой.ру».

Подсчитана прибыль IKEA от распродажи в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, в 2021 году доход IKEA в России составил 157,2 миллиарда рублей (это около 6,2% от глобальной выручки IKEA).

«Средний годовой тем роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — отметила Добровольская.

Ранее сообщалось о возобновлении работы фабрики мебели IKEA в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Отмечалось, что это позволит подготовить бизнес к продаже российской компании.

Также стало известно, что онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса закончится 15 августа в 20:00 по московскому времени.

Компании,Ikea,
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