Apple перешла в режим экономии

Наши коллеги из Bloomberg выяснили, что Apple «затянула пояс» в последнее время.

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Так, например, корпорация резко перестала тратить огромные суммы на приобретение различных стартапов и IT-фирм. По данным журналистов, в 2021 и 2022 годах Apple потратила на приобретение компаний около 200 млн долларов. Для сравнения, только в 2020-м эта сумма достигала 1,5 млрд долларов.

Например, раньше Apple могла покупать по одному новому стартапу каждые несколько недель. Теперь же ситуация разительно отличается.