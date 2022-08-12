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1 час назад

Найдена «достойная» замена Levi's

Лера Букина

Турецкий деним может конкурировать с моделями бренда Levi's. Об этом заявила создатель и идейный вдохновитель бренда одежды MEOW'ONE Анастасия Барышева, передает «Газета.ру».

Найдена «достойная» замена Levi's
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я общалась с несколькими производствами из Турции, видела их сырье, которое они сейчас могут предложить. Скажу честно, качество очень даже достойное и конкурентоспособное», — подчеркнула она.

По словам Барышевой, за уходом бренда Levi's и возникновением его аналога под названием «Джинс'а» последовало существенное увеличение цен. Как указала она, аудитория бренда будет сужаться на этом фоне. Кроме того, изменится ассортимент, прогнозирует собеседница.

«Ситуация с тем, что ассортимент будет не тот, что прежде, имеет место быть. Плюс, конечно, рост цен», — отметил Барышева.

Удержание клиентов будет происходить за счет расширения ассортимента и баланса ценовой политики, полагает дизайнер.

Ранее сообщалось, что более двадцати брендов иностранных компаний, головные офисы которых объявили об уходе с рынка РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, стали называться по-новому.

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