Найдена «достойная» замена Levi's

Турецкий деним может конкурировать с моделями бренда Levi's. Об этом заявила создатель и идейный вдохновитель бренда одежды MEOW'ONE Анастасия Барышева, передает «Газета.ру».
«Я общалась с несколькими производствами из Турции, видела их сырье, которое они сейчас могут предложить. Скажу честно, качество очень даже достойное и конкурентоспособное», — подчеркнула она.
По словам Барышевой, за уходом бренда Levi's и возникновением его аналога под названием «Джинс'а» последовало существенное увеличение цен. Как указала она, аудитория бренда будет сужаться на этом фоне. Кроме того, изменится ассортимент, прогнозирует собеседница.
«Ситуация с тем, что ассортимент будет не тот, что прежде, имеет место быть. Плюс, конечно, рост цен», — отметил Барышева.
Удержание клиентов будет происходить за счет расширения ассортимента и баланса ценовой политики, полагает дизайнер.
Ранее сообщалось, что более двадцати брендов иностранных компаний, головные офисы которых объявили об уходе с рынка РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, стали называться по-новому.