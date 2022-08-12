Названа дата открытия кофеен Starbucks в России

Обновленные кофейни Starbucks под новым именем откроются уже 16 августа. Об этом сообщает "Москва 24".

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Источник, близкий к сети кофеен, рассказал, что двери заведения откроются 16 августа, но сначала будут работать только для журналистов. Они же первыми узнают о новом названии заведения и логотипе. Он также отметил, что после ребрендинга в ресторанах сети сохранятся сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты, газировка, скорее всего, будет "Черноголовка".

Горячее в кофейнях готовить не будут, только разогревать уже приготовленное.

Тимати и Антон Пинский хотели сделать вывеску, как у сети ресторанов Redbox, которые также принадлежат им. Вместо сирены Starbucks на логотипе будет "лего-мишка" bearbrick. 26 июля партнеры зарегистрировали в Роспатенте новый товарный знак. О названии новых кофеен Антон Пинский заявил в интервью у Ксении Собчак. Предположительно, они будет называться Starbox или Stars.