В Японии заявили о желании остаться в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Япония хочет сохранить свое участие в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", который обеспечивает ее почти 9% всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, назначенный на этот пост 10 августа.

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"В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет", - сказал он. На своей первой пресс-конференции на посту главы министерства экономики, в ведении которого находится и энергетика, Нисимура также отметил, что указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

Японская Sodeco владеет 30% в нефтегазовом проекте "Сахалин-1". Особое значение для Токио имеет "Сахалин-2", на который приходится почти весь объем импорта СПГ из РФ. Как отмечали японские власти, только на топливо с "Сахалина-2", в котором японские Mitsui и Mitsubishi имеют 12,5% и 10% соответственно, приходится около 3% всей выработки электроэнергии в стране.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором "Сахалина-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое Россией общество с ограниченной ответственностью, а зарубежные акционеры в течение месяца должны согласиться принять доли в нем пропорционально долям в прежней компании.