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2 часа назад

В Wildberries прокомментировали введение платы в ₽1000 за возврат ряда товаров

Илья Родин

Интернет-магазин Wildberries ввел плату в размере 1000 рублей за возврат телевизоров, холодильников и других товаров, для которых требуются особые условия доставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В Wildberries сделали заявление о введении платы в ₽1000 за возврат товаров
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе подчеркнули, что хрупкие и крупногабаритные товары представлены в ассортименте в незначительном количестве. Их доля составляет всего 2%.

Доставка до покупателей, уточнили в компании, подъем устройств на этаж, как и ранее, остается бесплатной.

Заблокируют и навсегда удалят: Wildberries ввел новое правило

Сообщается также, что система возврата находится в тестовом режиме. Служба поддержки Wildberries тщательно следит, чтобы со стороны продавцов не было небрежностей в описаниях товаров, в особенности - в части указания габаритов. Ошибки немедленно исправляются.

По словам сотрудников, цена на возврат малогабаритных предметов останется прежней.

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