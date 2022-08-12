В Wildberries сделали заявление о введении платы в ₽1000 за возврат товаров

Интернет-магазин Wildberries ввел плату в размере 1000 рублей за возврат телевизоров, холодильников и других товаров, для которых требуются особые условия доставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

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В пресс-службе подчеркнули, что хрупкие и крупногабаритные товары представлены в ассортименте в незначительном количестве. Их доля составляет всего 2%.

Доставка до покупателей, уточнили в компании, подъем устройств на этаж, как и ранее, остается бесплатной.

Сообщается также, что система возврата находится в тестовом режиме. Служба поддержки Wildberries тщательно следит, чтобы со стороны продавцов не было небрежностей в описаниях товаров, в особенности - в части указания габаритов. Ошибки немедленно исправляются.