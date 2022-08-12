В России могут появиться новые бренды смартфонов

Генеральный директор «Продюсерского центра Михалев» Андрей Михалев заявил, что в Россию могут прийти новые азиатские бренды смартфонов. Об этом сообщают «Известия».
Такое предположение Михалев сделал, комментируя новость о приходе на российский рынок французского бренда смартфонов Wiko. Он также добавил, что приход нового производителя технологической продукции – однозначно хорошая новость как для потребителей, так и для бизнеса. Кроме того, по словам Михалева, таким образом компания Wiko подаёт сигнал другим производителям о том, что работа в России возможна и не сопряжена с серьёзными рисками.
«Французский бренд Wiko был создан в 2011 году, а с 2017 года он принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Вероятно, в ближайшие месяцы и другие азиатские производители также откроют продажи в России. Так как сейчас есть реальная возможность завоевать часть рынка, освободившуюся после ухода европейских и американских брендов», – заключил Андрей Михалев.
Напомним, что о приходе французско-китайского бренда смартфонов Wiko ранее стали сообщать пресс-службы сразу нескольких российских торговых сетей.