В России могут появиться новые бренды смартфонов

Такое предположение Михалев сделал, комментируя новость о приходе на российский рынок французского бренда смартфонов Wiko. Он также добавил, что приход нового производителя технологической продукции – однозначно хорошая новость как для потребителей, так и для бизнеса. Кроме того, по словам Михалева, таким образом компания Wiko подаёт сигнал другим производителям о том, что работа в России возможна и не сопряжена с серьёзными рисками.