IKEA завершит распродажу своих товаров

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса. Магазины IKEA остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — говорится в сообщении.